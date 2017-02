Marina Ruy Barbosa marca data do casamento com piloto Xandinho Negrão

Juntando as escobas 09/02/2017 | 16h43 Atualizada em

Com apenas 21 anos, Marina Ruy Barbosa já tem carreira consolidada e data de casamento marcada. Segundo o jornal Extra, a atriz vai se tornar esposa do piloto Xandinho Negrão, 31 anos, no dia 7 de outubro, em uma fazenda em Campinas (SP), propriedade da família do noivo.

Leia mais

Badalação na Bahia, luxo em Fernando de Noronha: saiba onde famosos vão passar o Réveillon

Marina Ruy Barbosa sobre Klebber Toledo: "Ele faz parte do que sou hoje"

Confira cinco atrizes que cresceram nas telinhas e fizeram ensaios sensuais



A ruiva foi pedida em casamento em julho de 2016 durante uma viagem que fizeram à Tailândia. Na época, como de costume, ela compartilhou a novidade em seu perfil no Instagram, em que tem mais de 17 milhões de seguidores.

I said YES! ¿¿¿¿ Uma foto publicada por Marina Ruy Barbosa (@marinaruybarbosa) em Jul 9, 2016 às 11:19 PDT

Os dois se conheceram durante a virada de 2015 para o ano seguinte, em Fernando de Noronha. No começo deste ano, ela publicou uma foto para celebrar um ano juntos.

Leia mais notícias