"BBB 17": Emilly lamenta sobre Marcos: "Destruiu a única chance que tinha"

Se a tentativa de Marcos de conquistar Emilly no Big Brother Brasil 17 fosse um game de tabuleiro, o cirurgião já teria voltado ao início do jogo. A conclusão é da própria sister, que contou à Roberta sobre uma conversa que teve com o gaúcho. No papo, ele disse querer que ela o conhecesse sem dinheiro, sem carro, sem nada, e a gaúcha se ofendeu.

— Ele me destruiu e destruiu a única chance que ele tinha de a nossa amizade se tornar um amor, um namoro. Entendeu? Ele conseguiu acabar com isso — contou para Roberta, já no quarto, deitadas, com luzes apagadas.

Antes de irem dormir, as duas já haviam conversado sobre a fala de Marcos. Emilly disse a Roberta que não tem mais intenção de ter um relacionamento com o médico.

— Eu não vou beijar ele, não vou ficar com ele. Tá vendo como o fato de ser pobre, para quem tem dinheiro, afeta? — desabafou.

— Ele terminou com a ex-namorada por ela só pedir e ficar com ele por interesse.

Antes de toda essa confusão, Marcos vinha conseguindo agradar e fazer bem à estudante gaúcha. Em uma conversa com Luiz Felipe e Roberta, Emilly se derreteu em elogios ao médico.

Na terça-feira, após a eliminação de Luiz Felipe, Marcos conseguiu dar um selinho em Emilly. Mais tarde, na piscina, o beijo se repetiu.

