Thaís Fersoza está grávida novamente de Michel Teló

A cegonha resolveu bater mais uma vez à porta do casal Thaís Fersoza e Michel Teló. Na tarde desta sexta-feira, a atriz e youtuber anunciou, eu seu perfil no Instagram, que está novamente grávida do cantor. A primeira filha do casal, Melinda, nasceu em 2 de agosto do ano passado, há seis meses.

"Hoje, com o coração transbordando de alegria, gratidão e amor, compartilhamos com vocês que fomos abençoados por Deus (obrigada, Senhor!) mais uma vez! SIM!!!!! Estamos grávidos novamente. Melinda vai ganhar um irmãozinho!!!" escreveu na legenda da foto.

Ela aproveitou para lembrar aos seguidores de que, há exato um ano — em 17 de fevereiro de 2016 — a dupla anunciou que esperavam pela primogênita.

