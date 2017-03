Chamada de "Senhora do Destino" tem depoimentos do elenco e homenagem a José Wilker

Vale a Pena Ver de Novo 02/03/2017 | 08h38 Atualizada em

Agora é oficial, Senhora do Destino está prestes a voltar no Vale a Pena Ver de Novo. Maria do Carmo (Susana Vieira) e seus "flageladinhos", Nazaré (Renata Sorrah) e a escada assassina, o "felomenal" Giovanni Improtta (José Wilker) e muito mais estarão novamente na telinha da Globo.

Ela está voltando! Será que alguma vilã superou Nazaré Tedesco?

"Preparem-se, Nazaré está voltando! "

Bárbara Borges comemora reprise de 'Senhora do destino' e descarta nova gravidez



Exibida originalmente em 2004, a novela já foi reprisada em 2009. Mas sempre vale a pena rever a novela de maior audiência dos últimos 13 anos. De lá pra cá, nenhuma trama superou a história de Aguinaldo Silva, nem ele mesmo.

Falando nele, o autor comemorou no Twitter a volta da trama e lembrou o sucesso de audiência:

A estreia de Senhora do Destino dia 13 de março no Vale a Pena ver de Novo me enche o peito. Deu 50.4 no Ibope e é a recordista do milênio! ¿ aguinaldo silva (@aguinaldaosilva) February 22, 2017

As primeiras chamadas da reprise já estão no ar, com direito a comentários dos principais atores do elenco, como Susana Vieira, Du Moscovis, Renata Sorrah e Leandra Leal. Além disso, várias cenas relembram o saudoso José Wilker, falecido em 2014.

Nas redes sociais, o público mostra a expectativa pela volta da novela, dia 13.

- 2017 vou arrumar um emprego



*senhora do destino vai voltar*



vamos deixar o emprego pra 2018 mores pic.twitter.com/nx8LW8sBkj ¿ felipe nair (@cafet4o) March 1, 2017

GLOBO VAI PASSAR DE NOVO SENHORA DO DESTINO, vem Nazaré!!!!!!! ¿ Thainá (@ThainaSant_) March 1, 2017

vai reprisar Senhora do Destino no vale a pena ver de novo



o desemprego nunca valeu tanto a pena ¿ lucas ¿¿ (@pqpvoces) March 1, 2017

Vem aí Senhora do Destino, onde vcs vão ver a Nazaré da primeira fase já fazendo escola para ser a Carminha depois! Vou acompanhar com vcs! ¿ Adriana Esteves (@AdrianaEstevesI) March 1, 2017

A primeira semana de Senhora do Destino será exibida ao mesmo tempo em que forem ao ar os últimos capítulos de Cheias de Charme. As Empreguetes e Nazaré na mesma tarde? Vai ser tiro, porrada e bomba, não dá pra perder!