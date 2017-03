Justin Bieber chama ex-BBB Mayla de "gostosa" em rede social

Cantada virtual 15/03/2017 | 08h09 Atualizada em

Enquanto Emily apronta de tudo lá dentro da casa, a irmã gêmea dela, Mayla, também curte seus segundinhos de fama aqui fora. E pelo menos por hoje, a moça pode dizer que está podendo!

Mayla levou uma cantada de ninguém menos do que Justin Bieber. Oi?

Sim, tudo aconteceu durante a live da moça no Instagram. Lá pelas tantas, apareceu uma mensagem do perfil oficial do cantor canadense: "Oi" e "gostosa", comentou ele em inglês, obviamente. E ainda mandou emojis de corações, own!

O assunto foi comentadíssimo nas redes sociais e até Tiago Leifert deu seu pitaco:

vou votar numa pessoa que entrou na live e ainda chamou a mayla de "hottie" e eu não quero isso na sociedade meu voto é pro justin bieber — Tiago Leifert (@TiagoLeifert) 15 de março de 2017

bom dia só pra mayla que foi chamada de gostosa por justin bieber por resto só dia mesmo — dudão 18 days (@mambabieber) 15 de março de 2017

Mayla não fazia os padrões de beleza do Luiz Felipe mais é chamada de gostosa pelo o justin Bieber kkk o mundo da voltas #bbb17 — Marcos Harter ¿¿ ¿¿ (@TeamDoctorM) 15 de março de 2017

Emilly volta do paredão

Tiago manda Beijo pros anti Emilly

Justin Bieber comenta "Hey Emilly" na live Mayla

É NÃO TÁ FÁCIL NÃO #BBB17 — Matheuxxx. ¿¿ (@o_MatheusDoRT) 15 de março de 2017

Justin Bieber na live que a Mayla fez falando "hello" "hey Emily" e mandando vários emoji de carinha apaixonada #BBB17 pic.twitter.com/GVkAsffIip — kaique (@opakaique) 15 de março de 2017

A gaúcha quase enlouqueceu com os comentários do Bieber e respondeu pra ele:

— Cara, você acabou de comentar na minha live e eu te amo! Eu não acredito... Sério! Eu quase tive um ataque cardíaco! Quero muito ir aos seus shows aqui no Brasil!

Foto: Instagram / Reprodução

Já podemos shippar "MayBieber"?