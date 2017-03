Vídeo mostra Justin Bieber xingando fã: "Você me dá nojo"

Polëmica 14/03/2017 | 10h49

Depois de um tempo na maior tranquilidade, Justin Bieber voltou a aprontar das suas. A última polêmica do cantor ocorreu em Melbourne, na Austrália, no último sábado. Ao ser cercado por fãs enquanto entrava no carro, Bieber perdeu a linha.



Em vídeo que circula na internet, uma moça tenta fazer selfie com Justin, que se irrita:



— Olha pra você! Você me dá nojo!



Não é a primeira vez que Justin Bieber se envolve em polêmicas desse tipo. Nos últimos anos, ele já abandonou o palco no meio do show, brigou com fotógrafos e até deu um soco em um rapaz que tentava se aproximar.



Leia mais:

VÍDEO: Justin Bieber se irrita com fãs e abandona show depois de tocar uma só música

VÍDEO: Justin Bieber dá um soco em fã que tenta se aproximar de seu carro

Confira a extensa lista de confusões do cantor Justin Bieber







->