Bruna Marquezine e Marina Ruy Barbosa confessam que já dividiram o mesmo "crush"

No colégio 11/05/2017 | 14h42 Atualizada em

As semelhanças entre Bruna Marquezine e Marina Ruy Barbosa vão além da idade, 21 anos, e da carreira de atriz. As duas foram colegas de aula, aos 14 anos, e dividiram o mesmo "crush" na escola — ou seja, já foram a fim do mesmo menino. A revelação foi feita durante um jogo do qual participaram com Matheus Massafera, que mantém o canal Hotel Mazzafera no YouTube.

No jogo Eu nunca, o apresentador faz uma afirmação às convidadas. Se as participantes já tiverem feito aquilo que diz a frase, precisam beber um gole de cerveja. Elas só não bebem se ainda não tiverem passado pela situação indicada. A revelação das ex-colegas veio depois de Massafera lançar a frase "Eu nunca dividi o crush com uma amiga", e a resposta veio imediatamente.

— A gente já dividiu — disparou Marina.

— Oi? — questionou o apresentador, supersurpreso.

— Quando a gente tinha 14 anos. A gente era da mesma sala, inclusive — respondeu a ruiva, enquanto brindava e bebia o gole de cerveja com Bruna e Matheus.

Foto: Reprodução / YouTube / Hotel Mazzafera

Em seguida, a eterna Salete, de Mulheres Apaixonadas (2003), explica como tudo aconteceu.

— Eu lembro que a gente tava dividindo esse crush juntas. Só que, primeiro, ele queria ficar com a Marina. Depois de um tempo, ele quis ficar comigo. Aí, a gente meio que dividiu — contou Marquezine, que esteve no ar pela última vez em Nada Será como Antes (2016).

Foto: Reprodução / YouTube / Hotel Mazzafera

Bruna ainda relembrou uma festa sua em que estavam ela, Marina e o crush das amigas.

— Eu falei "Marina, ele quer ficar com você". Aí, ela virou pra mim e fez muito cara de novela (e disse): "Me dá um chiclete" — contou, às gargalhadas.

