"A Força do Querer": Ruy descobre que não é pai do filho de Ritinha

Mentira tem perna curta, ainda mais quando a novela vai chegando na reta final. O grande segredo de Ritinha virá à tona nos últimos capítulos de A Força do Querer. Após muita confusão, Ruy (Fiuk) descobrirá que não é o pai de Ruyzinho, segundo a colunista Patrícia Kogut.

Antes disso, o caldo vai entornar quando Ruy flagrar Ritinha (Isis Valverde) conversando com Zeca (Marco Pigossi) na internet. Furioso, o playboy sai de casa armado e acaba dando um tiro no rival.

A primeira mentira de Ritinha a ser descoberta será o casamento com Zeca. Abel (Tonico Pereira) não se aguenta e revela que a sereia já era oficialmente casada com o caminhoneiro quando subiu ao altar com Ruy. Ou seja, é bígama!

Em meio a um processo contra Ritinha, Cibele (Bruna Linzmeyer) ressurge das cinzas com uma carta na manga: o exame de DNA provando que Ruyzinho não é um legítimo Garcia. Resta saber o que Ruy fará com essa informação...

