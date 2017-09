Casal termina o namoro de maneira inusitada e viraliza na internet

Final divertido 27/09/2017 | 15h53 Atualizada em

Há quase uma semana, o ex-casal, Joana Soares, 18 anos, e Theodoro Inocêncio, 17 anos, encontrou uma maneira divertida de expor o final do relacionamento. A ideia de fazer uma foto ao lado da palavra "Terminamos" foi sugestão de uma amiga.

Inicialmente, a ideia era fazer um cartaz, que depois evoluiria para a lousa da escola. Na publicação de fim de relacionamento, um grande número foi alcançado: 16 mil curtidas e quase 11 mil compartilhamentos. Além disso, a postagem virou meme.

A página do Facebook "Historical footage Made In Brazil" — que usa fotos publicadas por usuários da rede e lembra um momento histórico relacionado — fez uma postagem, como se fosse a Alemanha e a França, que cortaram relações depois da Segunda Guerra Mundial.

A amizade começou antes do namoro. Para Joana, o relacionamento era amizade, acima de tudo:

— Nós ficávamos, mas não era algo tão sério, colocamos o relacionamento mais pela brincadeira. A "zoeira" sempre foi comum entre a gente.

Para Theodoro, a reação das pessoas é bem engraçada, pois viu casais brigando na publicação e outros amando a ideia. O que mais surpreendeu Joana foi a forma como a publicação se espalhou:

— Viralizou muito rápido, nenhum de nós espera por isso. As pessoas em geral estão reagindo muito bem. É claro que sempre vão existir pessoas para estragar a brincadeira, mas felizmente são a minoria.

Para ambos, o namoro acabou bem.

— Como as coisas com a gente sempre foram (e ainda são) muito descontraídas, terminar não foi uma coisa ruim, ocorreu com naturalidade, por uma decisão de ambos. E como não podia deixar de ser, a gente tinha que fazer um brincadeirinha para a ocasião né? — brinca Joana.

Théo também afirma que o término foi "na esportiva", já que nenhum dos dois curte a seriedade de um relacionamento, mas garante:

— Seguimos muito amigos e muito próximos, até porque vejo ela todo dia.

