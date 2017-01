Ladrão fica preso na chaminé ao tentar invadir casa

Região Central do Estado 25/01/2017 | 16h56 Atualizada em

Gritos de socorro foram ouvidos no bairro Pontes, na cidade de São Sepé, na Região Central do Estado, na madrugada desta quarta-feira, dia 25. Quando a vizinhança atendeu ao chamado, viu um homem preso na chaminé de uma casa. O dono da residência não estava no local.

Acionada pelos vizinhos, a Brigada Militar informou que o ladrão tentava invadir a casa, mas ficou entalado. Por volta das 8h, os bombeiros resgataram Tiago Trindade da Silveira, de 26 anos, com o corpo coberto de fuligem.

Foto: Arquivo pessoal / Bruno Garcia

— Ele entrou e trancou, não conseguiu subir — confirmou o bombeiro Eugenio Saldanha, que auxiliou no resgate.



A operação levou menos de 30 minutos. O rapaz foi levado ao Hospital Santo Antônio para laudo médico, e após ocorrência na delegacia de polícia, encaminhado de volta ao Presídio Estadual de São Sepé. Com passagem por diversos furtos, inclusive a residências, Tiago estava foragido desde o dia 16 de janeiro, quando deveria retornar de uma dispensa temporária.

