BBB 17: após selinho roubado, Emilly fala sobre vontade de beijar Marcos: "Nunca senti até ontem"

Parece que a estratégia de Marcos com Emilly, de 'comer pelas beiradas', está finalmente dando certo. O brother, que tem se mostrado encantado pela gêmea, já conseguiu arrancar dois selinhos da moça.



Após o brother resistir ao segundo paredão, Emilly deu um forte abraço no brother e ele aproveitou para dar um selinho na moça. Ela deu um 'tapinha' em Marcos e comentou com Ilmar, que estava ao lado deles: "Idiota, ele me deu um beijo", reclamou a sister.



Mais tarde, na piscina com os outros brothers, os dois gaúchos ficaram abraçados. Marcos faz carinho no rosto de Emilly e acabou roubando mais um selinho da mocinha. Desta vez, a gêmea não respondeu o chamego com hostilidade.



Em conversa com a amiga Roberta, a gaúcha acabou abrindo o coração e falou sobre o seu relacionamento com Marcos. Ela foi questionada pela blogueira se nunca tinha sentido vontade de beijar o médico.

"Nunca senti até ontem", disse a gêmea.

E Roberta perguntou mais uma vez: "Ontem você sentiu?"

A gaúcha, então, muda a resposta:

"Eu não senti vontade de beijar, eu senti vontade do carinho, de ficar abraçada".

Roberta diz que Emilly está gostando de Marcos e a gêmea conclui:

"Não sei se o meu gostar é carnal".









Nas redes sociais, o público do BBB não está muito satisfeito com a aproximação dos gaúchos. Muitos comentam que a sister está se aproveitando do carinho que o brother sente por ela para se fortalecer no jogo.

se emilly acha que vai se fortalecer em cima do marcos ela tá muito enganada #bbb17 — @louise (@norulxxs) February 15, 2017





Essa Emilly é muito esperta mesmo já se tocou q marcos é forte eo povo o ama @ResenhaBBB17 @bbb #bbb17 Quem for tonto acredite nela eu não. — karla (@karlapatrici) February 15, 2017





NÃO TEM COMO SHIPPAR EMILLY E MARCOS. ELA SABIA QUE ELE IA PRO PAREDÃO E N IMUNIZOU E AINDA MENTE NA CARA DURA. PORRA SABE??!!!! #BBB17 — Camila ¿¿¿¿ (@camila_brj) February 15, 2017





Se emilly fosse verdadeira e nao falasse mal do Marcos eu ate shipparia e admito que ja shippei, MAS ELA EH FALSAAAAAAAA #BBB17 pic.twitter.com/pyGd2SWQfc — gab harter ¿¿ (@GRIERNOCONTROL) February 15, 2017

gente parem de inventar moda,Marcos quer pegar a Emilly e só e Emilly quer se aproveitar para ficar em destaque e só!!ela é sem vergonha sim — EuGaúcha (@gelinhaRS) February 15, 2017

EMILY RESOLVEU FICAR COM O MARCOS DEPOIS DAS SUAS DUAS VOLTAS NO PAREDÃO. INTERESSANTE. #BBB17 — WINS ¿¿ (@WINS___) February 15, 2017





#bbb17 pro coração do Marcos pode ser bom o romance com a Emilly , mas pro jogo dele é uma catástrofe , essa fingida só vai afundar ele — Loving Corinthians (@Idolo_de_mim) February 15, 2017

Essa #Emilly de boba não tem nd! Colou no #Marcos agora!! Coitado não sabe ele q ela é uma cobra!! #BBB17 — Vinícius (@EuVinicius___) February 15, 2017

O FACEBOOK NÃO SHIPPA EMILLY E MARCOS! ¿¿¿¿¿¿¿¿ #BBB17 pic.twitter.com/74JIGZ7Rq5 — FRED SAMBIXXXXTA (@UiLacrei) February 15, 2017

eu acordando e vendo o video do marcos dando selinho na cobra da emilly #BBB17 pic.twitter.com/YtT5qeAU7D — fatx (@theseharryroses) February 15, 2017



