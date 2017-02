Vídeo mostra momento em que bandidos rendem família e roubam carro em Porto Alegre

Jardim do Salso 15/02/2017 | 12h42 Atualizada em

Uma câmera de segurança flagrou o momento em que bandidos chegaram em um carro, renderam uma família e roubaram o veículo. O crime ocorreu por volta das 14h do último domingo, dia 12, no bairro Jardim do Salso, Zona Leste de Porto Alegre.

Conforme o delegado Fernando Soares, da 15ª Delegacia de Polícia, a família estava fazendo uma visita a um morador do prédio quando o carro foi roubado. A câmera que registrou o crime é do condomínio ao lado. As vítimas — uma mulher, um homem e duas crianças — estavam entrando no carro para retornar à Pelotas, onde moram.

Embora a mulher e uma das crianças apareçam no vídeo caindo no chão, ninguém se feriu. A outra criança entrou no prédio assim que os bandidos surgiram no local.

A ocorrência foi registrada no mesmo dia, mas nenhum integrante da família deu depoimento. Segundo o delegado Fernando Soares, a presença das vítimas na delegacia é fundamental para dar prosseguimento à investigação.

— Há suspeitos. Precisamos da família para fazer o reconhecimento.

O veículo não foi localizado.

