Cursos profissionalizantes gratuitos em Porto Alegre com inscrições abertas

Oportunidade 16/05/2017 | 13h54 Atualizada em

Para jovens entre 16 e 17 anos e oito meses, o Centro de Educação Profissional São João Calábria oferece vagas nos cursos gratuitos de assistente administrativo, mecânica e elétrica automotiva, marcenaria mobiliária, padaria e confeitaria e design gráfico. A instituição fica na zona sul de Porto Alegre.



Leia mais

Últimos dias de inscrições para trabalhar no Censo Agropecuário do IBGE

Concurso para técnico de enfermagem em Novo Hamburgo e outras 10 seleções



É preciso comparecer à sede do Calábria. Todos os cadastrados passam por entrevista com a equipe do Centro para determinar quem será selecionado para os cursos. Outros documentos devem ser pedidos para alunos que efetuarem a matrícula. O prazo de inscrições vai até 27 de maio, mas pode se estender conforme a procura.



As aulas começam em agosto e a duração depende do curso. Alguns seguem por um ano e outros por um ano e meio. É necessário estar cursando o ensino médio.



Profissionalização gratuita no Calábria

Cursos disponíveis: assistente administrativo, mecânica e elétrica automotiva, marcenaria mobiliária, padaria e confeitaria e design gráfico

Quem pode participar: jovens de 16 a 17 anos e oito meses que estejam cursando o ensino médio

Onde se inscrever: na secretaria da escola, na Estrada Aracaju, 650, bairro Nonoai, das 8h às 11h e das 13h às 17h30min

Documentos necessários: identidade. Caso o aluno seja selecionado para fazer a matrícula, mais documentos podem ser pedidos.

Prazo: até 27 de maio

Mais informações: com a secretaria da escola, no telefone 3245-7223