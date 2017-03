Fundação Hospitalar Getúlio Vargas abre concurso com mais de 900 vagas

Oportunidades na área da saúde 09/03/2017 | 13h55 Atualizada em

A Fundação Hospitalar Getúlio Vargas recebe até 4 de abril as inscrições para o processo seletivo que promove em quatro cidades do Rio Grande do Sul. No concurso, promovido pela Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências (Fundatec), serão mais de 900 vagas para serem preenchidas em Lajeado, no Vale do Taquari, Rio Pardo, na Região Central, São José do Norte, na Região Sul, e Tramandaí, no Litoral Norte.

Os níveis começam em fundamental completo e vão até superior completo. Salários partem de R$ 1.224,61 e chegam a R$ 8.140,78. As provas estão marcadas para o primeiro final de semana de maio. No dia 6, sábado, ocorrem testes para vagas de nível médio e no dia 7, domingo, os de nível superior, fundamental e técnico.

São contratações para profissionais de saúde, de nível superior e técnico e funções administrativas para níveis médio e fundamental. A maioria das vagas é para técnico de enfermagem. O número chega a 382 vagas disponíveis, sendo 240 em Tramandaí, 70 em Rio Pardo, 42 em São José do Norte e 30 em Lajeado. Assistente administrativo é a segunda função mais requisitada: são 72 vagas abertas, sendo 25 em Tramandaí, 20 em Rio Pardo, 15 em São José do Norte e 12 em Lajeado.

Inscrições também variam conforme o nível da vaga. Para as de nível superior, o valor é de R$ 100, R$ 60 para níveis técnico e médio e R$ 30 para nível fundamental, e devem ser feitas pelo site da Fundatec, onde também estão disponíveis os editais de cada seleção.

