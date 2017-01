Após troca de poste, comunidade de Porto Alegre aguarda reconstrução na rede de esgoto

Seu Problema é Nosso 31/01/2017 | 09h29 Atualizada em

No horário de verão, o sol não se põe antes das 20h, o calor é convidativo e as férias escolares motivam a criançada a brincar na rua — ainda mais se ela for sem saída, com pouco movimento. É o caso da Rua Francisco Silveira Dias Filho, no Jardim Itu Sabará, em Porto Alegre. Porém, a gurizada que brinca ali corre sério risco: um vazamento de esgoto corre pela via, a céu aberto.



Esta é uma das preocupações do aposentado Fábio da Silveira, 38 anos, que mora há dez anos no local e costuma ver a via cheia de crianças. A outra era um poste, que estava precariamente escorado — ele ficou em falso devido ao vazamento de esgoto, próximo ao número 120, que provocou um buraco na calçada.

Após contato do Diário Gaúcho, no final da semana passada, a Ceee trocou o poste no sábado (veja abaixo).

Jogo de empurra

Tanto a prefeitura quanto a Ceee já tinham sido acionadas pelos moradores, anteriormente, para resolver os problemas. No entanto, a situação ficou no meio de um jogo de empurra.

Fábio diz que o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) esteve no local há mais de um mês, tirou fotos do problema e foi embora, sem consertar. Caso semelhante aconteceu com a Ceee, que fez três vistorias, colocou uma estaca de madeira no poste e deixou o local.

— Quando falamos com o Dmae, eles dizem que a Ceee tem que trocar o poste primeiro para, depois, arrumarem o esgoto. Quando falamos com a Ceee, dizem que antes é preciso interromper o vazamento, refazer a canalização e, depois, eles entrariam em cena. Não sabemos mais a quem recorrer — queixou-se Fábio, na semana passada.



Problema maior

Vizinhos chegaram a colocar pedras no buraco, antes da troca do poste, para evitar que alguém caísse ali.

— O entupimento e o vazamento de esgoto vêm desde o início da rua. Isso já causou o afundamento de vários pontos da via, inclusive afetando um caminhão do lixo. Vão esperar um problema maior acontecer para tomarem providências? — questionou Fábio.

Reconstrução começa hoje

Para o Diário Gaúcho, não teve jogo de empurra: cada órgão assumiu sua responsabilidade e prometeu, na sua área, resolver o problema.

A Divisão de Conservação do Dep diz que iniciará hoje a reconstrução da rede, se não chover.

Já a Ceee explicou que o poste foi substituído no sábado passado — após contato do DG. Além disso, a Ceee comunicou a troca às empresas de telefonia e ao setor de iluminação pública da prefeitura para que eles façam os serviços que lhes competem — troca da lâmpada e colocação dos fios no lugar.



