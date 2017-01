Camisa do Neymar vira esperança para Ana fazer cirurgia na coluna e voltar a ter uma vida normal

Seu Problema é Nosso 30/01/2017 | 08h15 Atualizada em

Uma camiseta oficial do Barcelona com o autógrafo do jogador Neymar é a principal esperança da atendente de telemarketing desempregada Ana Paula Brandão, 37 anos, de Pelotas, no Sul do Estado, para conseguir realizar uma cirurgia. Presente do conterrâneo Gabriel Dias, jogador de futsal do time espanhol e amigo de Neymar que decidiu ajudar Ana Paula na empreitada, a peça de roupa está à disposição de algum fã com boas condições financeiras que queira participar da campanha.



Neymar e Gabriel com a camisa que pode ajudar na cirurgia de Ana Foto: Arquivo pessoal / Leitor/DG

Em julho de 2016, a atendente descobriu ter Síndrome Neuropática Crônica – doença que provoca fortes dores na coluna e a impossibilita de sentar-se ou de caminhar normalmente. Isso provocou grandes mudanças na rotina dela e do marido, o fotógrafo Eduardo Jacks, 39 anos. Ele deixou de trabalhar para cuidar da esposa, que depende de outras pessoas para realizar tarefas simples, como tomar banho e comer.

— Meu marido é meu enfermeiro. Não posso reclamar dos cuidados dele, mas não aguento mais viver assim, só deitada, com dor. Quero minha vida de volta. Quero trabalhar, passear — comenta Ana Paula.



Cirurgia

A fim de tratar a doença – sem cura conhecida – e aliviar significativamente as dores, a família descobriu a existência de uma cirurgia para implantar um aparelho neuroestimulador na medula óssea.

Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, essa cirurgia está prevista na Tabela Unificada do Sus, porém, a paciente deveria procurar uma Unidade Básica de Saúde em sua cidade para ser encaminhada para uma consulta especializada em dor na Capital e, depois, entrar na fila para a realização da cirurgia.

Temendo pela longa espera e orientada por seu médico a realizar o procedimento com urgência, Ana Paula optou por buscar doações para conseguir o valor entre R$ 80 mil e R$ 100 mil que custa a operação.

O casal lançou uma campanha na internet chamada "Ajude a Ana". No site de doações coletivas Vakinha, o objetivo está estimado em R$ 85 mil. Porém, até o momento, foram arrecadados apenas R$ 7.530. Outras doações feitas via conta bancária somam R$ 2.500. Ou seja, Ana Paula ainda precisa de bastante ajuda.



Enquanto não faz a cirurgia, para amenizar as dores, a atendente vive à base de remédios. Por dia, toma dois comprimidos de Topiramato 50mg,que serve, além de outras coisas, para dor neurogênica, e três comprimidos de Cloridrato de Metadona 10mg, um analgésico muito forte.

Pode ajudar? Saiba como

Se você tiver interesse em comprar a camiseta do Barcelona do Neymar, entre em contato pelos telefones (53) 3305-5530 ou (53) 98148-8866 e fale com Ana Paula ou Eduardo.

Solidariedade pode ajudar Ana a fazer operação Foto: Arquivo pessoal / Leitor/DG

Campanha online: vakinha.com.br/vaquinha/ajude-a-ana

Facebook: você pode acompanhar a história de Ana na página facebook.com/ajudeaana/ e contribuir por meio do PagSeguro pelo botão "Doar", que fica no topo da página.

Conta no Banrisul: agência 0772, conta corrente 350951130- 2, em nome de Ana Paula Brandão. O CPF é 965732440- 87 (para depósito via internet).



Produção: Shállon Teobaldo