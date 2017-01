Confiras as piscinas públicas de Porto Alegre que vão abrir nesta temporada

De peixinho 14/01/2017 | 07h03 Atualizada em

O tão esperado tchibum do estudante Carlos Eduardo Bittencourt Fischer, 16 anos, nas águas cristalinas da piscina do Centro de Comunidade da Vila Floresta (Cecoflor) foi finalmente dado nesta semana, com a abertura de duas das sete piscinas públicas de Porto Alegre. Neste sábado, será reaberta a do Centro Comunitário Primeiro de Maio (Ceprima), no Bairro Santa Maria Goretti, na Zona Norte.



No final de 2016, na administração municipal anterior, ainda pairava a dúvida sobre a liberação das áreas devido a problemas na contratação da equipe de manutenção. Com a situação resolvida, a nova secretária do Desenvolvimento Social, Maria de Fátima Záchia Paludo, aprovou a abertura do Cecoflor e do Centro da Comunidade Parque Madepinho (Cecopam) na quinta-feira passada. — É um serviço maravilhoso, que não pode ser deixado de lado durante o ano inteiro — sustenta.



A intenção da secretária é de, em breve, se reunir com o prefeito Nelson Marchezan e representantes da pasta de Obras para analisarem a possibilidade de a Secretaria Municipal de Obras se tornar a responsável pela manutenção das piscinas, que já têm mais de quatro décadas de uso. Por temporada, cerca de 150 mil pessoas frequentam as piscinas públicas espalhadas pela Capital. O custo com a temporada 2017 será de R$ 300 mil.

— Precisamos manter a limpeza e a manutenção também no inverno para não termos atraso na temporada de verão. Pretendo conversar com o prefeito para analisarmos a melhor solução — justifica Maria de Fátima.



Apesar dos atrasos e das dificuldades para cumprir o calendário desta temporada, quem já fez a inscrição no Cecoflor, por exemplo, está curtindo as duas piscinas depois de quase um ano de espera. É o caso de Carlos Eduardo, o jovem que não cansou de mergulhar nos dois primeiros dias de atividades.

— Neste calor danado, a piscina salva qualquer tarde quente _ afirma.



Henrique se divertiu nas águas do Cecoflor Foto: Mateus Bruxel / Agencia RBS

Outro que estava com os óculos de natação guardado era Henrique da Silva Santos, 11 anos. Quando soube da liberação, correu para renovar a carteira de frequentador.

— Estava na expectativa desde o final do ano passado. Melhor estar aqui do que em casa, no calorão — resume o menino.



Cevi ainda não tem data para abrir

Inicialmente, a Secretaria pretendia abrir cinco piscinas até o final desta semana, mas a do Centro de Comunidade da Vila Restinga (Cecores) está com problemas de pressão na água e a do Centro de Comunidade Vila Ingá (Cevi) enfrentou problemas nas bombas depois de ficar uma temporada sem uso.

— A do Cecores, na pior das hipóteses, deve ser aberta até a próxima semana. Já a do Cevi não sabemos ainda a extensão do problema técnico. Por isso, não tenho como dar certeza da abertura — diz a secretária.



Outras duas já tiveram o destino traçado por vandalismo e problemas técnicos: as do Centro de Comunidade George Black (Cegeb), no Bairro Medianeira, e do Centro de Comunidade Vila Elizabeth (Cecove), no Bairro Sarandi, não voltarão a funcionar. Se depender da Secretaria de Desenvolvimento Social, ambas estão aposentadas.



Saiba mais

* Qualquer morador de Porto Alegre pode frequentar as piscinas.

* Para fazer a carteira de frequentador é preciso ir a um dos Centros em funcionamento e apresentar carteira de identidade ou certidão de nascimento e uma foto 3x4.

* Crianças menores de 12 anos devem comparecer com o responsável.

* Os Centros oferecem aulas de natação e hidroginástica, de terças a sextas, e banho livre, de terças a domingos.



Piscinas abertas

* Cecoflor: Rua Irene Cappone Santiago, 290, Bairro Jardim Floresta

* Cecopam: Rua Arroio Grande, 50, Bairro Cavalhada

Piscina que reabre neste sábado

* Ceprima: Rua São Nicolau, s/n, Bairro Santa Maria Goretti

Piscina que deve reabrir na próxima semana

Cecores: Rua Economista Nilo Wülff, s/n, Bairro Restinga Nova