Parque Estadual de Itapuã pode voltar a ter trilhas ecológicas 

Natureza redescoberta 12/01/2017 | 16h04 Atualizada em

Com a reabertura da Praia das Pombas, no Parque Estadual de Itapuã, em Viamão, a área está voltando a ter vida depois de, praticamente, ficar abandonada por nove meses. A nova gestão da última amostra do ecossistema e da paisagem original da Região Metropolitana de Porto Alegre quer atrair mais visitantes e, com o tempo, reabrir as outras duas praias - Pedreira e De Fora. Antes, já começa os primeiros movimentos para refazer as trilhas existentes no parque - desativadas há anos.



A nova gestora do Parque, a bióloga Dayse Rocha, convocou para o próximo sábado os 20 moradores da região de Itapuã que foram treinados há dois anos para serem condutores dos visitantes. Na época, eles receberam treinamento na área de turismo. Porém, o projeto de apresentar Itapuã aos visitantes morreu antes de iniciar.

— O fechamento do parque acabou desmobilizando os condutores. Queremos fazer renascer este projeto. Temos, pelo menos, três trilhas possíveis de serem retomadas de forma organizada. Este parque precisa ser conhecido — reforça Dayse, que, antes de assumir a gestão, atuava há sete anos como coordenadora da educação ambiental no local.



Outra ação da nova gestão ocorre a partir desta sexta-feira. Com o auxílio de integrantes do programa Macacos Urbanos, projeto de proteção a animais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), serão pontuados os possíveis locais por onde passam aos animais da fauna presente no parque: as estradas que dão acesso ao parque e à Praia das Pombas.





Ingressos quase esgotados para o próximo final de semana

O primeiro final de semana de abertura dos portões foi considerado um sucesso pela gestão. E o próximo deve ter casa cheia. Nesta quinta-feira, já tinham sido vendidos 150 dos 350 ingressos de sábado (14/1) e 230 dos 350 ingressos disponíveis para o domingo (15/1). Ao contrário do domingo anterior, quando a bilheteria do parque fechou das 12h até 13h por falta de funcionário, neste final de semana ela deverá funcionar sem fechamento ao meio-dia.



Dayse explica que os ingressos estão sendo vendidos apenas para o final de semana seguinte. Quem compra com antecedência pode entrar no parque a partir das 7h30min. Quem deixa para comprar no local poderá entrar só depois das 9h. Nas quartas-feiras, os ingressos podem ser adquiridos com antecedência na sede da Secretaria Estadual de Meio Ambiente (Sema).



Foto: Mateus Bruxel / Agencia RBS

Mais informações sobre os ingressos

* Os ingressos podem ser adquiridos na sede da Secretaria, em Porto Alegre, na Avenida Borges de Medeiros, 261, no Edifício União, 1º andar, sempre às quartas-feiras, das 9 às 12h.

* A venda de ingressos seguirá ocorrendo normalmente na sede do parque, aos sábados e domingos, se restarem vagas após a venda antecipada.

* Crianças até nove anos são isentas do pagamento.

* O valor do ingresso para visitar o Parque Estadual de Itapuã é R$ 6,77. Ele será reajustado a partir do próximo dia 23 de janeiro, passando para R$ 7,22. A atualização ocorre a cada ano simultaneamente em todas as unidades de conservação estaduais abertas à visitação.

* Informações pelo telefone: 3494-8083.