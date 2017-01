Piscinas públicas reabrem em Porto Alegre, confira onde já é possível dar um mergulho nesta temporada

De peixinho! 12/01/2017 | 19h07 Atualizada em

Foto: Helena Rocha / PMPA / PMPA

Uma piscina pública reabriu na tarde desta quinta-feira e deu um refresco que parecia ameaçado nesta temporada de verão em Porto Alegre. E outras devem ser abertas ao público a partir deste final de semana.

Foi reaberta à tarde a piscina no Centro Comunitário da Vila Floresta (Cecoflor), fazendo a alegria da comunidade. Em dezembro, reportagem do Diário Gaúcho mostrou que a retirada de 45 funcionários da Cootravipa que, no período de verão, reforçavam a equipe das piscinas, impedia a Secretaria Municipal de Esportes, Recreação e Lazer de apontar uma data de início das atividades.

– Criamos uma força tarefa para garantir a abertura das piscinas públicas o mais rápido possível. É nos centros comunitários que garantimos o atendimento das crianças da cidade neste período de férias – diz a secretária municipal de Desenvolvimento Social, Maria de Fátima Paludo.



Segundo o gerente-geral da Secretaria Municipal de Esportes (ainda sem novo nome, órgão subordinado à Secretaria de Desenvolvimento Social), Roberto Wagner, deve abrir ao público a partir deste final de semana as piscinas dos centros comunitários da Vila Ingá (Cevi) e Primeiro de Maio (Ceprima).

No Centro Comunitário da Vila Restinga (Cecores), ele prevê a reabertura para terça-feira. Também na próxima semana, a comunidade deve começar a aproveitar o banho no Centro Comunitário Parque Madepinho (Cecopam).

– Todas devem abrir para o banho recreativo a partir das 14h. E funcionam até às 18h, quando os servidores precisam colocar tudo em ordem antes de fechar – explica Roberto.

Cinco das sete piscinas públicas da Capital receberão o público neste verão, até o final de fevereiro. A piscina do Centro Comunitário George Black (Cegeb) e a do Centro Comunitário Vila Elizabeth (Cecove) não abrirão nesta temporada. No Cegeb, o problema é uma ruptura na viga que garante a vedação. A piscina do Cecove teve danos na estrutura e motor provocados por vândalos.

AS PISCINAS PÚBLICAS DESTA TEMPORADA: DAS 14H ÀS 18H

Cecoflor

– Rua Irene Cappone Santiago, 290, Bairro Jardim Floresta

– Aberta

Cecores

– Rua Economista Nilo Wülf s/nº — Bairro Restinga Nova

– Abertura prevista para a próxima terça-feira

Cevi

– Rua Papa Pio XII, 350 – Vila Ingá

– Abertura prevista para este sábado à tarde



Ceprima

– Rua São Nicolau, esquina com Rua Camoati, s/nº- bairro Santa Maria Goretti

– Abertura prevista para este sábado à tarde

Cecopam

– Rua Arroio Grande, 50 – Bairro Cavalhada

– Abertura prevista para a próxima semana, sem dia definido