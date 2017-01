Mutirão para reabrir a Praia das Pombas no Parque Estadual de Itapuã

O retorno 06/01/2017 | 20h31 Atualizada em

A movimentação de máquinas e de funcionários da prefeitura de Viamão e da Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema) na Estrada Dona Maria Leopoldina Cirne, que dá acesso ao Parque Estadual de Itapuã, na tarde desta sexta-feira, comprovaram que, depois de nove meses, a área de 5.566 hectares foi redescoberta.

Para recuperar de forma emergencial o acesso à Praia das Pombas e à orla foi necessário um mutirão. A partir deste final de semana, a praia será reaberta para visitação pública aos sábados e domingos.

Na quarta-feira desta semana, o jornal mostrou o abandono da última amostra do ecossistema e da paisagem original da Região Metropolitana de Porto Alegre. Com apenas dez funcionários, a área definhava e estava fechada, sem previsão de reabertura, devido ao descumprimento de cláusulas contratuais pela empresa terceirizada de manutenção e limpeza que terminou em rescisão contratual.

A Secretaria obrigou-se a elaborar um novo edital de licitação. Mesmo assim, o órgão ainda não encontrou interessados em assumir os serviços necessários.

Acesso ao prédio foi limpo Foto: Mateus Bruxel / Agencia RBS

— Por estar na categoria parque, Itapuã permite uso público. E se este uso público não ocorre, então o principal objetivo não está sendo cumprido. Apesar de todas as dificuldades, estamos empolgados com a reabertura do parque ao público — comemora a bióloga Dayse Rocha, a nova gestora do Parque Estadual de Itapuã.



Leia mais

Parque Estadual de Itapuã reabrirá a Praia das Pombas para visitação

Vovó de Itapuã ensina as lições para ter vitalidade aos 88 anos de vida

Em Itapuã, a arte vem do lixo

Como é andar na linha de ônibus mais longa em estrada de chão da Região Metropolitana



Depois da reportagem, a Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema) convocou ou convidou guarda-parques de outros parques estaduais para ajudarem na manutenção emergencial da Praia das Pombas — o acesso às outras duas praias do parque, de Fora e da Pedreira, ainda não estão liberados. Também foram contratados, de forma emergencial, quatro funcionários para a área de limpeza.



— Há muito ainda a ser feito. Isso é só o começo. Vamos precisar de toda a ajuda voluntária para recuperar o parque — sustenta Dayse.



Dayse solicita que os visitantes levem sacolas plásticas para colocarem o lixo. Ainda não há funcionários disponíveis para a limpeza durante a semana.



A mobilização envolveu também a subprefeitura de Viamão, que cedeu oito funcionários, três caminhões, uma patrola e cinco cargas de saibro para limpar a estrada de acesso ao parque.



— Agora, será de forma emergencial. Mas voltaremos na terça-feira para fazermos mais ajustes. Estaremos disponíveis ao parque no que for preciso —garantiu o subprefeito de Itapuã, Miguel Luis Oliveira da Silva.

Professora Indianara, que mora em Itapuã, se ofereceu para ajudar como voluntária Foto: Mateus Bruxel / Agencia RBS

Empolgados com a reabertura da praia, os moradores da região também se envolveram no mutirão. Nesta sexta-feira, a professora Indianara da Costa, 55 anos, foi ao centro de visitantes para ser voluntária no parque. Ela se ofereceu para ser bilheteira ou serviços gerais no primeiro final de semana de funcionamento.



— Toda a ajuda é necessária. É um lazer saudável, em meio à natureza, muito melhor do que ficar dentro de um shopping — sustentou.



O que foi feito no parque

* Recolocação de placas

* Instalação de 24 lixeiras

* Ligação da energia elétrica no prédio que conta com vestiário, quatro banheiros masculinos e outros quatro femininos

* Limpeza dos quiosques, das churrasqueiras e dos acessos à orla

* Poda das árvores

* Corte do gramado



Ingressos

* Os ingressos podem ser adquiridos na sede da Secretaria, em Porto Alegre, na Avenida Borges de Medeiros, 261, no Edifício União, 1º andar, sempre às quartas-feiras, das 9 às 12h.

* A venda de ingressos seguirá ocorrendo normalmente na sede do parque, aos sábados e domingos, se restarem vagas após a venda antecipada.

* Crianças até nove anos são isentas do pagamento.

* O valor do ingresso para visitar o Parque Estadual de Itapuã é R$ 6,77. Ele será reajustado a partir do próximo dia 23 de janeiro, passando para R$ 7,22. A atualização ocorre a cada ano simultaneamente em todas as unidades de conservação estaduais abertas à visitação.

* Informações pelo telefone: 3494-8083.