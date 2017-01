Praia das Pombas teve ingressos esgotados no final de semana

O retorno 08/01/2017 | 19h33 Atualizada em

O casal Geneci dos Santos Ribeiro, 52 anos, e Marco Cabreira, 56 anos, do Bairro Tristeza, em Porto Alegre, acordou antes do sol nascer neste domingo por um motivo considerado nobre por eles: voltar à Praia das Pombas, no Parque Estadual de Itapuã, em Viamão, que foi reaberta aos banhistas neste final de semana. Animados, Geneci e Marco chegaram ao portão principal da área por volta das 7h, duas horas antes da abertura. Foram os primeiros a entrar.

— Não nos importamos com a espera porque vale muito a pena. A água é limpa, a natureza linda e fomos muito bem atendidos — justificou Geneci, enquanto observava as margens de um Guaíba límpido.



Segundo a gestora do parque, a bióloga Dayse Rocha, os 700 ingressos do final de semana — 350 no sábado e outros 350, no domingo — foram vendidos ao preço de R$ 6,77, cada. E teve fila de espera por procura. O único problema ocorreu entre meio-dia e 13h, quando não havia um funcionário disponível na bilhetagem. Pelo menos dez famílias que decidiram comprar na hora o ingresso neste horário tiveram que aguardar por uma hora até o retorno dele do almoço.

— Nesta semana, vamos discutir como ficará para o próximo final de semana. Não queremos deixar as pessoas esperando — explicou Dayse.



Família

Uma das famílias que aguardou por uma hora foi a da dona de casa Vanessa Monteiro, 34 anos, e do vigilante Jeferson Lemos, 38 anos, do Bairro São Lucas, em Viamão. Eles decidiram esperar porque tinham conhecimento das dificuldades enfrentadas pelo parque. O casal garante que valeu a pena. A filha deles, Helena, quatro anos, e a sobrinha, Yasmin de Lemos, oito anos, aproveitaram cada segundo dentro da calmaria da Praia das Pombas.

— É uma praia para famílias, onde podemos deixar as crianças brincando sem nos preocuparmos com as ondas — justificou Vanessa, que posicionou a cadeira estrategicamente dentro da água para enfrentar os 31ºC.



Yamin (saindo da água) e a família esperaram por uma hora para entrar

Na quarta-feira desta semana, o Diário Gaúcho mostrou o abandono da última amostra do ecossistema e da paisagem original da Região Metropolitana de Porto Alegre. Com apenas dez funcionários, a área definhava e estava fechada, sem previsão de reabertura, devido ao descumprimento de cláusulas contratuais pela empresa terceirizada de manutenção e limpeza que terminou em rescisão contratual. Depois da publicação da reportagem, a Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema) convocou ou convidou guarda-parques de outros parques estaduais para um mutirão emergencial de manutenção da Praia das Pombas — o acesso às outras duas praias do parque, de Fora e da Pedreira, não serão liberados.

— Ainda não temos funcionários suficientes, e toda a ajuda é necessária. Estamos fazendo um esforço para atendermos a todos — afirmou Dayse.





Foto: Mateus Bruxel / Agencia RBS

Quem agradeceu o esforço foram banhistas como o motorista Rogério Oprach, 40 anos, de Eldorado do Sul, que, junto com seis familiares, percorreu 140km _ ida e volta — prometendo voltar nos próximos finais de semana.

— Isso aqui é um paraíso que precisa ser preservado para que as próximas gerações possam aproveitar também — afirmou, enquanto ensinava a filha Isabela, três anos, a nadar.