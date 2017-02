Ladrão é preso na porta de ônibus e levado à delegacia por motorista

Metade para fora 09/02/2017 | 18h14 Atualizada em

Um motorista de ônibus da cidade de Bogotá, capital da Colômbia, manteve um ladrão preso à porta traseira do ônibus e o conduziu, assim, até uma delegacia. Conforme o jornal El Espectador, o assaltante tinha recém roubado o celular de uma passageira.



O motorista do veículo percebeu o que havia acontecido e impediu a saída do homem, que ficou com metade do corpo dentro de ônibus, e a outra metade fora.

As imagens mostram que, por segundos, algumas pessoas que acompanhavam a movimentação tentam abrir, à força, as portas do ônibus, sem sucesso. Depois, o motorista arranca e se dirige até uma delegacia.

Mesmo sendo detido pela polícia, porém, o homem ficou livre, porque a vítima do assalto não registrou ocorrência.

