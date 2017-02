Obra de creche foi abandonada em Gravataí e construção de pracinha ficou apenas na promessa

Seu Problema é Nosso 06/02/2017 | 08h23 Atualizada em

Com a esperança de ter onde deixar os filhos pequenos para poder trabalhar, muitas famílias do Bairro Natal, em Gravataí, estavam contando com um anúncio feito pela prefeitura: a construção de uma creche na Rua Ouro Preto, em frente à escola municipal Ladislau de Oliveira Nunes.



Até uma placa foi colocada – e já retirada – no terreno onde deveria existir a creche. Nela, estavam anunciados os prazos das obras, que começariam em setembro de 2016 e seriam concluídas em dezembro do mesmo ano.

Para a decepção da comunidade, não foi o que aconteceu.

Equipe sumiu

O radialista aposentado Nelson Costa da Silva, 61 anos, morador da região desde 2004, conta que, no início, a situação parecia estar sob controle. O andamento da obra indicava que o prazo seria cumprido.

— Eles fizeram a fundação do terreno, a base do prédio, construíram a casinha dos operários, instalaram energia, cercaram com tapume. Estava tudo indo bem, até que, um mês depois, em outubro, a equipe sumiu e a obra ficou abandonada — diz Nelson.

Foto: Arquivo pessoal / Leitor/DG

Segundo o morador, as portas de tapume foram cadeadas. Entretanto, usuários de drogas descobriram o local e o invadiram. Não bastasse, alguns dos equipamentos que estavam dentro da área foram furtados, adiando mais o desejo de ver a creche funcionando.

Pracinha

Em janeiro deste ano, com os temporais, os tapumes que ainda estavam em pé vieram abaixo. Atualmente, de acordo com Nelson, a obra está só na base, sem nada mais.

— Eu enviei fotos para a prefeitura, questionei o motivo do abandono, reclamei da situação e não obtive nenhum retorno — queixa-se ele.

Ao lado da creche, o município havia prometido à comunidade a construção de uma pracinha.



Abraço

Neste caso, nem início as obras tiveram. O matagal tomou conta do terreno, e a promessa nunca saiu do papel, segundo Nelson.

— A vizinhança toda está indignada, simplesmente abandonaram tudo e esqueceram das promessas que fizeram. A comunidade está se organizando para fazer um "abraço" na creche inacabada para ver se chama a atenção da prefeitura.

Falta de verbas é a justificativa

A obra da Escola de Educação Infantil Favo de Mel, foi paralisada, segundo informações da Secretaria Municipal de Educação (Smed) de Gravataí, por conta do atraso de repasse da verba do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE).

A Smed recebeu um comunicado de que os valores seriam liberados em breve – porém, sem data específica – e, assim que isso acontecer, a construção será retomada.

A prefeitura disse ainda, que, após a conclusão da Emei, será feita a praça ao lado da instituição infantil.