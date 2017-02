VÍDEO: aposentado registra momento em que carro explode no interior de SP

Pelos ares 08/02/2017 | 16h36 Atualizada em

Uma fumaça na região de Jardim Planalto de Viracopos, na cidade de Campinas, em São Paulo, na manhã de terça-feira, chamou a atenção do aposentado Paulo de Lima, 64 anos, que mora próximo ao local. Quando Paulo saiu de casa para verificar a situação, encontrou um carro pegando fogo na Avenida Mercedes Benz. Momentos após iniciar uma gravação com o celular, o veículo explodiu.

Os bombeiros já estavam no local antes da explosão. Segundo Paulo, o motorista, ao ver que não conseguiria controlar as chamas, abandonou o carro e afastou-se do incêndio. O veículo era de uma seguradora e ninguém se feriu.

Foto: Arquivo pessoal

— O motorista tentou apagar o fogo, não conseguiu e abandonou o carro. Ele se afastou cerca de 30 metros do veículo, daí teve a explosão — conta Paulo.

A causa do incêndio está sendo investigada pela Polícia Civil. O resultado da perícia ainda não foi divulgado.

Ao portal G1, o engenheiro mecânico e professor da Unicamp Celso Arruda disse que o incêndio pode ter sido provocado por um vazamento de gás.

— Provavelmente houve um primeiro vazamento de gás e, depois que o carro incendiou, houve uma explosão do tanque de combustível — explicou.

