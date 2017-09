Moradores constroem praça por conta própria no Litoral Norte

Seu problema é nosso 22/09/2017 | 09h53 Atualizada em

Em 10 de julho, o Diário Gaúcho mostrou um belo exemplo dado pelos moradores do bairro Figueirinha, em Balneário Pinhal, no Litoral Norte. Quatro famílias da região se uniram para transformar um terreno baldio na Rua Antônio Francisco Nunes, às margens da Lagoa Cerquinha, em uma área de lazer.

Depois de limpar o local, onde existia um lixão, eles decoraram a praça com flores, plantas e pneus usados, que foram pintados e reaproveitados. Faltava limpar o entulho e colocar os brinquedos para a criançada. Então, os moradores pediram ajuda à prefeitura.

A cozinheira Gregória Pinto Dela Libera, 51 anos, uma das envolvidas na reforma, disse que, poucos dias após a publicação no jornal, a prefeitura realizou os serviços. Gregória conta que, além de retirar o entulho, uma equipe disponibilizou aterro e instalou os brinquedos.

— Foi uma obra coletiva que trouxe um belo local de lazer para todos aqui do bairro — comemora Gregória.

Festa

Para celebrar o sucesso da ideia, os moradores planejam uma festa para o dia 12 de outubro, feriado de Nossa Senhora Aparecida e Dia das Crianças. Eles estão arrecadando doações para comprar brindes, alugar brinquedos e preparar lanches. Tudo será distribuído de graça aos pequenos.

Prefeitura se compromete com a manutenção do local

De acordo com o diretor de Meio Ambiente de Balneário Pinhal, Paulo Michel, a secretaria colaborou na construção da Praça da Figueirinha com as seguintes ações: oferecimento de quatro balanços, um escorregador, uma gangorra, quatro bancos, uma cancha de bocha e um campinho de futebol.

Além disso, aterrou o local com areia e, no campo de futebol, construiu o arco de entrada e a roçada do campo.

A proposta da Secretaria de Meio Ambiente é manter a roçada do campo e a manutenção de todos os equipamentos disponibilizados à população.

*Produção: Alberi Neto

