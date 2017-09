Prefeitura determina nova regra para uso do ar-condicionado nos ônibus

Seu problema é nosso 29/09/2017 | 10h59 Atualizada em

Com temperatura de 24 º C no interior do veículo, aparelho deverá ser acionado

Os usuários do transporte público de Porto Alegre já podem respirar mais aliviados — ou melhor, refrescados. Isso porque um novo decreto do Executivo definiu que os ônibus da Capital equipados com ar- condicionado devem ligar o aparelho durante o ano todo.

A regra antiga, como revelou reportagem do Diário Gaúcho de 8 de setembro, obrigava as empresas a ligar o equipamento somente durante entre 1 º de novembro e 30 de abril. Agora, ele deve ser acionado sempre que a temperatura interior do veículo superar os 24° C.

"Foi um alívio"

O DG mostrou ainda que, mesmo sendo usado durante apenas seis meses, o ar-condicionado é cobrado na tarifa de ônibus durante o ano inteiro. O aparelho — instalado em 34% da frota da cidade, que é de 1.658 veículos — representa 1,45% da passagem (que custa R$ 4,05), o equivalente a R$ 0,06. Ou seja, o passageiro paga por um serviço que não existe em todos os veículos e era utilizado, obrigatoriamente, durante apenas seis dos 12 meses do ano.

Os dois leitores ouvidos na primeira reportagem ainda não sentiram a diferença na regra. O bancário Luiz Fernando Carbone, 56 anos, conta que não usou nenhum veículo que estivesse com o equipamento ligado. Morador do bairro Sarandi, ele usa linhas da Zona Norte para ir ao Centro.

A assistente de operações comerciais Alícia Pilotti Muniz, 22 anos, do bairro Guarujá, reclamou que é raro encontrar veículos equipados com ar- condicionado. Por este motivo, mesmo com o novo decreto, ela ainda não sentiu a mudança.

Já o universitário Rafael Acosta Martins, 22 anos, do Parque Santa Fé, na Zona Norte, encontrou veículos das linhas T1D, da Carris, e 632/ Fátima, do consórcio Mob, com o equipamento ligado.

— É muito melhor. Na segunda- feira, estava calor, e foi um alívio conseguir pegar um ônibus com ar-condicionado ligado — comemora o jovem.

Ligação automática

A EPTC explicou que, com a nova regra, as empresas de transporte da Capital devem programar os ônibus equipados com ar-condicionado para ligar automaticamente a refrigeração ao atingir a temperatura de 24° C. Segundo a empresa pública, a maioria dos veículos equipados com o aparelho tem essa função de acionamento automático.

Entrou num ônibus e, apesar do calor, o ar não estava ligado? Você pode formalizar uma reclamação junto à EPTC pelo telefone 118.

Decreto prevê outras ações

No decreto publicado pela prefeitura, além da nova regra para refrigeração dos veículos, também foram definidos prazos para instalação de GPS e equipamento de reconhecimento facial nos ônibus.

Em entrevista à Rádio Gaúcha, o prefeito Nelson Marchezan afirmou que as empresas já têm, prevista em contrato, a instalação desses equipamentos. Segundo o prefeito, o decreto define um prazo para adequação às exigências do Executivo:

— Outros modais de transporte da Capital já operam com GPS, como lotações e alguns táxis.

Depois da publicação do decreto, em 22 de setembro, já começaram a contar os prazos para iniciar as mudanças. As empresas têm 30 dias para dar início à implementação do sistema de reconhecimento facial e 60 dias para começar a implementação de GPS e câmeras internas de segurança.

Para o Sistema de Supervisão e Controle Operacional (SSCO) e do Serviço de Informação ao Usuário (SIU), o prazo inicial será de 150 dias. O prazo limite para implementação total das melhorias na frota é 31 de dezembro de 2018.

*Produção: Alberi Neto

