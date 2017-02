Gauchinhos Thomas Machado e Maria Alice vencem batalhas e passam para próxima fase

The Voice Kids 26/02/2017 | 14h34 Atualizada em

Foi com lágrimas nos olhos, emocionada, que Ivete Sangalo escolheu o pequeno gauchinho Thomas Machado, de Estância Velha, para seguir para a próxima fase do The Voice Kids. Thomas foi o primeiro gaúcho a ser escolhido para esta edição do programa.

A terceira batalha deste domingo teve dois gaúchos competindo juntos: Thomas e Anna Lira, além da curitibana Flávia Scanuffo. O guri levou a melhor, mas deu força para as colegas.

— Vocês são ótimas cantoras, não desistam — incentivou Thomas.

Foto: Reprodução / Gshow

Antes mesmo de cantarem "A Banda", de Chico Buarque, o apresentador André Marques se derreteu pelo trio.

— Vai estourar o "fofurômetro" — disse ele.



Pelo time Victor e Leo, a gaúcha de Santana do Livramento, Maria Alice, venceu a penúltima batalha e vai para a próxima etapa do The Voice Kids. Ela cantou "Zero a Dez/ Three Little Birds", sucesso de Ivete Sangalo e Luan Santana, ao lado das mineiras Marcela Morais e Mayra Rodrigues.

Maria Alice (meio) garantiu seu lugar Foto: Reprodução / Gshow

— Construíram um lindo número — elogiou o técnico Leo.



Teve gaúcho também que deixou o reality na tarde deste domingo. Arthur Lima, morador de Sapucaia do Sul, cantou "I Want You Back", do The Jackson 5, ao lado do paulista João Vitor Mafra e do baiano Brunno Pastori, que venceu a batalha pelo time Brown.



Arthur Lima (E) deixou o reality neste domingo Foto: Reprodução / Gshow

Após ser afastado do reality musical por acusação de violência doméstica, Victor foi praticamente cortado da edição deste domingo. Apesar de decidir transmitir o programa hoje e na semana que vem, que já foram gravados com a participação do cantor, a Globo destacou apenas as falas do irmão Leo.



Em clima de Carnaval, Carlinhos Brown fechou a tarde ao som de "Você Merece Samba" e animou a plateia.