Gretchen elogia boca de Anitta e se compara à cantora: "Ela é minha versão mais nova"

Anitta já foi alvo de piadas na internet por causa do preenchimento labial que fez em março de 2016 — nenhuma delas vindas de Maria Odete Marques, ou Gretchen, que elogia a boca da cantora.

— Eu acho a boca dela linda. Bota mesmo (preenchimento). Você tem dinheiro, você pode! Bota boca! — disse a rainha dos memes na internet em entrevista ao jornalista Léo Dias, do programa Fofocando, do SBT, nesta segunda-feira.

A mãe do ator Thammy Miranda aproveitou para distribuir uma série de elogios à personalidade de Anitta.

— Olha, eu adoro ela. Sabe por quê? Ela é minha versão mais nova. Ela faz tudo o que quer, tá pouco se lixando para o que as pessoas falam. Quer fazer aquilo que agrada a ela, e ela tá certíssima.

Automaticamente, Gretchen se autoelogiou.

— Eu, com a idade dela, tinha essa mesma personalidade, de ser eu mesma, de ser autêntica, de fazer só as coisas que me agradavam. Eu não tava preocupada se as pessoas iam gostar ou não. Eu queria me agradar, e vejo que ela é assim.

Na entrevista, o jornalista ainda perguntou se Gretchen se incomoda com os comentários — e piadas — que surgem na internet sobre sua boca. Ela garantiu que não.

— Nem ligo, vou fazer mais preenchimento — brincou.

Mesmo assim, contou que usa um recurso do YouTube que bane comentários com palavras pré-bloqueadas pelo administrador do canal.

— Eu escrevi todos: dinossauro, boca de coringa... — revelou, rindo.

