Yanna Lavigne desmente boato de retorno com Bruno Gissoni

Separados há dois meses, boatos sobre o suposto retorno de Yanna Lavigne e Bruno Gissoni tomam conta da internet. Só que, no último domingo, 19, a própria atriz desmentiu a história. Em resposta a um perfil no Instagram que disse duvidar da separação dos atores, ela escreveu: "Estamos, sim".

No último domingo, 19, o perfil fofoqueira.com.br escreveu o seguinte: "Tão dizendo que o @brunogissoni e a @yannalavigne vão passar o carnaval juntinhos nos camarotes do RJ! Acho que não estão separados é nada".

Rapidamente, a atriz se manifestou — foi o terceiro comentário postado na foto. "Estamos, sim, e não tô sabendo de camarote nenhum", disse.

Alguns seguidores do perfil se divertiram com a resposta da atriz. "Amei a resposta", publicou uma, rindo. "Arrasou, ele não merece você", defendeu outro.

Houve, porém, quem lamentasse pelo fim do relacionamento da dupla. "Ela ainda continua com as fotos dos dois no Instagram. Acho que ainda se amam e vão voltar . Torço sempre pela família", publicou uma fã.

A separação da paulista e do carioca, de 27 e 30 anos, foi confirmada na semana passada pela assessoria de imprensa da atriz. Ela está grávida de seis meses, e a filha se chamará Madalena.

Na noite de 11 de fevereiro, Bruno foi flagrado com um grupo de garotas em um bar na Zona Sul do Rio de Janeiro.

O relacionamento começou em 2013 e, desde então, enfrentaram crises na união. Em agosto de 2015, eles anunciaram o primeiro rompimento e até deixaram de se seguir nas redes sociais.

No começo de 2016, voltaram a circular juntos. Em novembro, anunciaram a reconciliação e a gravidez.

