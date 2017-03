Marcos agarra Claudia Ohana e Emilly reage: "Na minha frente!"

BBB17 12/03/2017 | 16h48 Atualizada em

Parece que rolou um "clima" entre Marcos e a atriz Claudia Ohana na Festa Zumbi do BBB17 que aconteceu na noite de sábado. Ao chegar para cumprimentar os brothers, a atriz deu uma mordida no pescoço do gaúcho, que retribuiu com abraços e carinhos. Mais tarde, ele convidou Claudia para conhecer o Quarto do Líder. Lá, na cama, deu um super abraço na atriz e Emilly não disfarçou o ciúmes.



— Na minha frente! — brincou ela.

Foto: Reprodução / Gshow

Leia mais

The Voice Kids: público comenta ausência de Victor e participante gaúcho é escolhido com 70% dos votos

Ator Mário Gomes volta a vender lanches em praia do Rio de Janeiro

Intercâmbio: "BBB 17" receberá participante da versão espanhola do reality



No Twitter, uma seguidora chamou Claudia de "abusada" por estar de agarramento com Marcos.

Claudia Ohana larga o Doctor HAUAHAUAUAI abusadaaaaa ¿ jessica. ¿¿ (@jeeeh_ch) 12 de março de 2017

Foto: Reprodução / Gshow

Outros, citaram o ciúmes e a autoestima elevada de Emilly.

será que a emilly vai dizer que a cláudia ohana é inferior a ela, que o brilho dela incomoda a claudiaO também? #BBB17 ¿ ¿¿¿¿ (@reaIityzando) 12 de março de 2017

Claudia Ohana e o ator Ney Latorraca estiveram presentes na festa e apresentaram o espetáculo "Vamp - O musical" para os confinados.