The Voice Kids: público comenta ausência de Victor e participante gaúcho é escolhido com 70% dos votos

Shows ao vivo 12/03/2017 | 14h55 Atualizada em

A ausência do cantor Victor foi um dos destaques do The Voice Kids deste domingo. O cantor foi afastado do reality no dia 26 de fevereiro após ser acusado pela esposa, Poliana Bagatini, de agressão.

No Twitter, as pessoas comentaram em tom de brincadeira.

Leo falando com a presença invisível do irmão. Mais deprimente que a gente falando sozinho aqui Twitter. #TheVoiceKids ¿ julie (@heyallysb) 12 de março de 2017

BERRO Q O LEO TÁ SEM O VICTOR KKKKJJ#TheVoiceKids ¿ mirella (@kordeilovatike) 12 de março de 2017

Pelo menos agora eu sei quem é o Victor quem é o Léo#TheVoiceKids ¿ Fernanda Pimenta (@fernandinhap) 12 de março de 2017



Neste domingo, iniciaram as apresentações ao vivo do reality musical. Cada time começa a fase com oito participantes cada. Quatro crianças cantam na tarde deste domingo e quatro na semana que vem. Duas vozes serão escolhidas por time. Uma pelo voto popular e outra pelo técnico.



O Time Ivente Sangalo encerrou a tarde de apresentações. Quem chamou atenção foi o pequeno Thomas Machado, de Estância Velha. Pilchado, ele foi o último a cantar e recebeu muitos elogios dos técnicos e do público. Com 70% dos votos, Thomas foi escolhido pelo voto popular e continua no The Voice Kids. Ivete escolheu a paulista Tetê Prezoto, que cantou "A Lua e Eu", de Cassiano e Paulo Zdanowski.



O guri cantou "O Menino da Porteira", de Luizinho e Teddy Vieira, emocionou e se emocionou.

70% FOFURA, GENTE QUERO ABRAÇAR ESSE MENINO #TheVoiceKids ¿ Ariadne ¿ (@ahripnhr) 12 de março de 2017

Thomas parece um pãozinho de queijo mó fofo #TheVoiceKids ¿ america (@elicombr) 12 de março de 2017



Leia mais

Ator Mário Gomes volta a vender lanches em praia do Rio de Janeiro

Bafônica! Bianca Andrade, que levou prêmio Influenciadores Digitais, se apresenta na Capital com peça



O Time Brown abriu a etapa de shows ao vivo e deixou o jurado indeciso. O público manteve o baiano Brunno Pastori que cantou "Sugar" do Maroon 5. Após elogiar as outras candidatas, Carlinhos Brown escolheu a mineira Isadora Ferreira, que interpretou "Vou Deitar e Rolar (Qua Qua Ra Qua Qua)", de Maria Rita.



O segundo time a se apresentar foi o de Victor&Leo, no caso desta edição, sem o Victor. Depois de ser aplaudido de pé, o paranaense Juan Carlos Poca foi escolhido pelo pelo público para seguir na competição. Ele cantou "É o Amor", de Zezé Di Camargo e Luciano. Leo salvou a catarina Giulia Soncini, que soltou a voz no pop "We Don't Talk Anymore", de Charlie Puth e Selena Gomez.