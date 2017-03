Ex-galã de novela, ator Mário Gomes vende xis em praia do Rio

Um galã da televisão brasileira, Mário Gomes foi visto neste fim de semana na praia da Joatinga, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, comandando um carrinho de lanches construído por ele. Só que, ao contrário de outros famosos que passam por dificuldades financeiras, esse não é o problema do ator de 65 anos.

— Fiz um experimento. Fui muito bem recebido. A comida agradou pra caramba — disse ao Diário Gaúcho, lembrando que o xis foi o grande sucesso, vendido por R$ 35.

Este fim de semana foi a primeira vez que Mário e a família foram até a beira da praia para atender aos veranistas. O ator mora perto, a poucos metros do local, em um casarão.

— Na minha casa, eu faço intercâmbios, alugo para propagandas, abro para filmagens. É uma casa bastante espetaculosa, tem uma piscina enorme, toda de pedra — detalha.



Em relação à sua presença na praia nas próximas semanas, o ator não dá certeza.

— Depende do movimento para sair para a rua. Estamos tateando o terreno, vendo como funciona, para levar um alimento de primeira qualidade.

Mário Gomes ao lado da filha Katarina, 7 anos, com o Little Big Truck na casa em que vivem

Mário Gomes ao lado da filha Katarina, 7 anos, com o Little Big Truck na casa em que vivem Foto: Mário Gomes / Arquivo pessoal

Dramaturgia

Mário destaca que não abandonou a carreira de ator. Seu mais recente trabalho é a série Magnífica 70, do canal por assinatura HBO.

— Eu não mudei de área. Vou fazer um duplo protagonista em Magnífica 70. Vai ser insuportável, me dar um trabalho absurdo — brinca.

Na Globo, o ator fez sucesso com as novelas Duas Vidas (1979), Vereda Tropical (1984), Lua Cheia de Amor (1990), Kubanacan (2003), A Lua me Disse (2005), O Profeta (2006), Bang Bang (2006) e A Favorita (2008). Em 2009, após 40 anos na maior emissora brasileira, ele foi contratado pela Record. Hoje, não tem vínculo com emissoras de televisão aberta.

Expansão

A ideia do ator é inaugurar outros pontos na cidade e não ficar apenas na praia da Joatinga.

— Quero levar esses sabores que eu curto e que as pessoas estão curtindo. São coisas que eu faço em casa — disse.

Além disso, ele estuda, no futuro, inaugurar um food bonde em Ipanema, Zona Sul da cidade, no parque Garota de Ipanema.

Para isso, ele precisaria comprar um bonde. Mário garante que, se não conseguir um autêntico, mandará fazer uma réplica. Ele diz, ainda, que já está tratando do assunto com a prefeitura do Rio de Janeiro.

Repercussão

O caso virou notícia no país depois que o jornal Extra publicou fotos do ator ao lado do carrinho na praia.

Porém, o público pareceu não se abalar. Pelo contrário: na maioria das manifestações, as pessoas disseram que vender xis na praia é um trabalho honesto, e houve quem considerou exagero da mídia em noticiar o caso.

