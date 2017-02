ApÃ³s buraqueira em ruas prejudicar 400 passageiros, Ã´nibus voltam a circular em Alvorada

Problema resolvido 10/02/2017 | 08h18 Atualizada em

Após 34 dias caminhando cerca de 20 minutos para pegar o ônibus, a vigilante Ana Paula Oliveira dos Santos, 42 anos, agora voltou a utilizar a parada habitual, que fica a menos de cinco minutos de casa. A moradora do Bairro Jardim Algarve, em Alvorada, foi uma das cerca de 400 pessoas prejudicadas pela alteração na rota dos coletivos da Soul por conta da buraqueira nas ruas dos Frades, Tenente Eugênio Duarte e Antônio Carlos Jobim.



No dia 1° de fevereiro, as obras na Rua Tenente Eugênio Duarte estavam finalizadas. No início desta semana, foram cobertos os buracos da Rua dos Frades e, de acordo com a prefeitura de Alvorada, o recapeamento da Rua Antônio Carlos Jobim deverá ser finalizado hoje. No entanto, as três vias já estão em condições de tráfego normal.

Rua Antônio Carlos Jobim Foto: Arquivo pessoal / Leitor/DG

Alívio de moradora

Para a alegria dos passageiros, os ônibus da linha Porto Verde/Jardim Algarve voltaram a circular por seu trajeto no dia 6 deste mês.

— Finalmente os ônibus voltaram a passar, é um alívio — diz Ana Paula.

A situação foi assunto de reportagem no dia 18 de janeiro e, na época, já fazia 15 dias que a comunidade estava sem o serviço. A Soul havia informado que, devido à precariedade das ruas em que a linha passava, foi necessário fazer o desvio, com autorização da Metroplan. A condição para a retomada do trajeto original era o conserto das três vias citadas.

Rua dos Frades Foto: Arquivo pessoal / Leitor/DG

Depois de as ruas já estarem em boas condições de trânsito, a prefeitura de Alvorada informou a Soul da liberação e, no mesmo dia, os coletivos voltaram a circular, conforme a assessoria de comunicação da empresa.



Como fazer uma reclamação

Para a prefeitura de Alvorada: Avenida Presidente Getúlio Vargas, 2.266. Telefone: 3044-8500.

Para a Soul: 0800 510 2877 (somente ligações de telefone fixo) ou 3442-8500 (para ligações de celular), com atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.