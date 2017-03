Moradora de São Leopoldo que esperou mais de um ano por conserto de calçada comemora o resultado

Problema Resolvido 10/03/2017 | 08h20 Atualizada em

O Dia Internacional da Mulher, comemorado no dia 8 de março, teve um gostinho especial para a auxiliar de recreação Silvana Dias, 29 anos, de São Leopoldo. Como presente, ela teve a calçada de casa, na Rua Francisco Nascimento, no Bairro Feitoria, reconstruída, após ficar com um buraco dificultando a entrada e saída da residência por mais de um ano.



O assunto foi tema de reportagem duas vezes. Na primeira, em junho de 2016, a prefeitura havia prometido consertar a canalização e fechar a cratera até o dia 13 do mesmo mês. Entretanto, o serviço não feito e Silvana foi obrigada a conviver com o problema por mais oito meses.

No dia 24 de fevereiro deste ano, após contato do Diário Gaúcho, a prefeitura enviou uma equipe do mutirão de consertos feito pelo Serviço Municipal de Água e Esgotos de São Leopoldo (Semae) em parceria com a Secretaria Municipal de Obras Viárias (Semov). Após o fechamento do buraco, que chegou a causar a queda de um motoboy no local, a administração do município disse que faria a recolocação das lajes após cinco dias úteis.



Os dias de atraso nem foram notados por Silvana quando viu a equipe chegar, pois a alegria de poder entrar e sair de casa sem nenhum problema foi maior.

— Ficou bom! Depois de tanta espera, estou muito contente por terem resolvido o problema — comemora Silvana.