"BBB 17": Emilly conta sobre conversa que teve com Marcos e se derrete pelo brother

Confinados há 18 dias na casa do Big Brother Brasil 17, Emilly está cada vez mais próxima de Marcos, com quem conversou durante esta madrugada. Depois, já no quarto, a gêmea falou superbem dele para a paulista Roberta e para o alagoano Luiz Felipe, ambos desafetos do cirurgião.

— Ele só abria a brecha e me deixava falar. Ele encheu o olho de lágrimas comigo. Ontem, ele me surpreendeu, principalmente por não soltar nenhuma piadinha, sabe? — explicou a gaúcha.

Emilly se referia à conversa que teve com Marcos na qual ela se emocionou falando sobre sua mãe, que morreu pouco antes de a sister entrar na casa.

Roberta, que já trocou farpas com Marcos, não respondeu a Emilly sobre o elogio. Só quem se manifestou foi Luiz Felipe, depois de cinco segundos de silêncio.

— Bom, assim vai se construindo uma ponte — ironizou o alagoano de Maceió, que acha que Marcos manipula Emilly contra ele.

— Se ele está tentando construir uma ponte, está me fazendo bem — conclui a gêmea.

Comentário de irmã

Mayla, gêmea de Emilly que saiu da casa em 30 de janeiro, não acredita que a irmã formará casal com Marcos.

— Ela não vai ceder. Quando ela não quer, ela não quer. Ela vê ele como um amigo, como um aliado ali dentro — disse a gaúcha de Eldorado do Sul.

