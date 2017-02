"O que pensam ou deixam de pensar não importa", diz Emilly após sexo no BBB

Sob o edredom 24/02/2017 | 16h21 Atualizada em

Os gaúchos Emilly, 20 anos, e Marcos, 37, estão causando, se amando, curtindo e tendo muitas DRs no Big Brother Brasil 17. Após uma noite quente debaixo do edredom, o casal conversa na sala sobre a possibilidade de transarem ou não na casa mais vigiada do país. Emilly sentencia:

— Eu não teria relação sexual aqui dentro. O que as pessoas pensam ou deixam de pensar não importa. O que importa é que eu sei o que acontece — afirma a atual parceira de Daniel na liderança.

Marcos, então, questiona a sister sobre o que é sexo na opinião dela, que responde:

— Transar.

A declaração da sister, porém, é digna de confusão para a cabeça do brother e, especialmente, de quem assiste ao programa. Na noite anterior, rolou sexo oral entre o casal Dolly (Doctor e Emilly). Tudo aconteceu como uma reconciliação, já que eles haviam discutido após a prova do líder de quinta-feira.

O áudio da conversa vazou, e os dois chegaram aos Trending Topics, os assuntos mais comentados no Twitter — lista em que permanecem até a tarde desta sexta-feira.

Na madrugada anterior, eles já haviam se divertido debaixo do edredom. Deitado, Marcos foi arrumar o microfone, se descuidou e acabou mostrando que estava pelado.

