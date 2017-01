Depois de viver por quase nove anos em hospitais, Roger volta para casa

Chegou o dia 25/01/2017 | 14h44 Atualizada em

Sob aplausos e lágrimas, Roger Inácio Dutra da Silva, nove anos, foi recebido por amigos e familiares na casa dos pais no Bairro Mato Grande, em Canoas, na manhã desta quarta-feira. Depois de quase nove anos de vida morando dentro do Hospital São Lucas da Pucrs, em Porto Alegre, o menino pode voltar ao convívio da família com a garantia de que terá o atendimento médico contínuo em casa pelos próximos seis meses.





Sem condições financeiras de pagar pelo tratamento, a família exigiu na Justiça a estrutura fornecida pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Com síndrome de down e doença de Hirschsprung (que obrigou os médicos a retirarem parte do intestino do menino), Roger depende da continuidade do tratamento. Há três anos, ele recebeu alta médica, com a condição de ter disponível uma enfermeira particular (home care) quatro vezes por semana para auxiliá-lo na alimentação parenteral — dieta pela veia.



Na sexta-feira passada, baseada no orçamento do tratamento repassado pela família, a Vara de Infância de Canoas determinou a liberação do valor — bloqueado desde 10 de janeiro — das contas gerais do Estado e do município de Canoas — 50% de cada — para o pagamento do tratamento pelos próximos seis meses. A decisão é em primeira instância, podendo o Estado e a prefeitura recorrerem até 8 de fevereiro. A Secretaria Municipal da Saúde de Canoas afirmou que cumprirá a ordem judicial por entender que deve acolher de forma humanizada a todos os usuários do SUS, em especial aos pacientes crônicos — como o caso de Roger. Já a Secretaria Estadual da Saúde não respondeu até o fechamento desta reportagem.



Com a liberação da verba, a advogada da família, Paula Santos, contratou uma das três empresas de home care que já tinham sido orçadas pela prefeitura de Canoas. Roger terá direito, mensalmente, a 34 visitas de enfermagem e 17 de um técnico de enfermagem, mais a alimentação específica, os medicamento e os curativos.

— Quero que meu filho possa aproveitar um pouco da infância dele. O primeiro lugar que vou levá-lo é ao zoológico — comemorou a mãe, a artesã Eva Flores Dutra, 48 anos, que viveu no hospital com o filho.



Funcionários se despediram de Roger Foto: Fernando Gomes / Agencia RBS

Roger e a mãe voltarão a morar com Carolina, 22 anos, a filha mais velha de Eva, e o marido de Eva, Silvio, 51 anos, que segue internado em estado grave num hospital de Canoas, vítima de uma cirrose.

— Ainda estou assustada com toda a mudança porque ficamos muitos anos longe de tudo. Meu único desejo é que eu possa ver o Roger crescer fora do hospital — reforçou Eva.



Despedida

Antes de deixar o quarto 517 B, Roger ficou cerca de duas horas se despedindo do lugar onde morou nos últimos dois anos. Pacientes, enfermeiros, técnicos e médicos fizeram questão de abraçar o menino, que cativa a todos com sorrisos, beijos e abraços. O técnico em radiologia André de Souza Gonçalves, um dos funcionários mais admirados por Roger, o levou para o último passeio com o carro de metal de Raio-X - um dos 'brinquedos' favoritos do menino.

— Vamos sentir muita falta do Roger porque ele sempre foi muito carinhoso com todos — disse André.



Prestes a concluir a residência em pediatria, a médica Fernanda Kliemann foi outra funcionária que fez questão de passar alguns minutos com o menino.

— Conheci ele há oito anos, quando eu ainda era estudante de medicina. Fico muito feliz por ver que, finalmente, ele está indo para o convívio da família — sustentou, antes de sair caminhando com o menino pelos corredores.



Médica foi uma das que acompanhou a história de Roger no hospital. Ela se tornou amiga do menino Foto: Fernando Gomes / Agencia RBS

Presente

Ao longo da vida, o menino viveu apenas 85 dias fora dos hospitais — em outras três tentativas de morar com a família, sem acompanhamento médico. Depois de anos convivendo apenas com as luzes do hospital e da tela da televisão, Roger acabou desenvolvendo medo com a luz do sol. Por semana, ele costumava sair à rua com a mãe apenas uma hora no domingo à tarde. Na manhã desta quarta-feira, até o dia contribuiu para uma saída tranquila de Roger: estava nublado.



Para ajudar

* Sem emprego fixo e com o marido internado, Eva precisará de ajuda para se manter até organizar a vida fora de casa.

* A família aceita doações de alimentos.

* Contatos pelos telefones: 995676880 (Caroline) e 995745891 (Eva)