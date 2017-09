Enem nota 1000: confira dicas para se dar bem na prova de redação

Sala de Aula 28/09/2017 | 10h33 Atualizada em

Faltam menos de dois meses para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) – neste ano, as provas serão nos dias 5 e 12 de novembro. Para quem está se preparando, é o momento de focar nos conteúdos mais importantes e também treinar para uma das partes mais temidas do teste: a prova de redação. Para encerrar a série de reportagens sobre cada prova do exame, o Sala de Aula traz dicas para uma redação nota 1.000.

Leia mais

Enem nota 1000: confira dicas para se dar bem na prova de Ciências da Natureza

Enem nota 1000: confira dicas para se dar bem na prova de Ciências Humanas

Enem nota 1000: confira dicas para se dar bem na prova de Linguagens

Enem nota 1000: confira dicas para se dar bem na prova de matemática

Diferentemente dos outros anos, nesta edição, a prova textual ocorre no primeiro final de semana de provas. No início do ano, o Ministério da Educação (MEC) promoveu algumas alterações na formatação do Enem, e dividir a prova em dois domingos, colocando a redação já no primeiro dia, foi uma das principais mudanças.

Para o professor de história Alexander Magnus, o fato de a prova de redação ser aplicada no primeiro dia de exame pode ser até um facilitador. Na visão do docente, "extrair um argumento do universo das Ciências Humanas para a redação não é uma tarefa difícil, muito pelo contrário".

— Será melhor ainda se o tema da redação enfatizar a política, abstrata ou não. Nesta esfera há um arcabouço de informações sem paralelo, lotado de personagens, datas e eventos. É um facilitador — diz Alexander.

Pontos fundamentais na média final

Na prova de redação do Enem, o grande desafio do candidato é construir um texto dissertativo-argumentativo em cima de um tema selecionado pelo MEC. Na edição de 2016, por exemplo, o assunto da redação era "caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil".

O "sonho de consumo" de todo o candidato do Enem é conseguir conquistar a nota 1.000 na prova de redação. A pontuação alcançada nesta parte do exame pode influenciar muito na média final do aluno. Ir mal na redação não é uma hipótese considerada pelos estudantes.

Leia outras reportagens da seção Sala de Aula

O diretor da Prepara Cursos, Guilherme Maynard, reforça como é importante que o aluno esteja acompanhando notícias e treinando a escrita com frequência para conseguir se dar bem.

— Nossa experiência com os alunos do curso preparatório para o Enem mostra que muitos assuntos se repetem, mas é importante se manter atualizado no que está acontecendo no mundo — explica Guilherme.

Para Tiago Martins de Morais, professor de Linguagens da plataforma de ensino Me Salva!, os alunos precisam se colocar como donos do próprio texto.

Bom leitor

— Muitos estudantes, às vezes até estimulados por professores, preocupam-se demais em adequar-se a certos modelos e normas. Constroem textos que são apenas forma, sem conteúdo, sem alma — protesta Tiago.

O professor exemplifica falando sobre os alunos que apresentam o tema, com vários conectores gramaticais — como no entanto, contudo, por conseguinte, todavia, entretanto — e também com citações dos grandes autores. No entanto, o docente adverte que este o texto "não pensa, não encanta".

Leia mais

Veja cinco sites que vão te ajudar a estudar para o Enem de graça

Saiba como o WhatsApp pode se tornar um aliado na escola

Conheça cursos online gratuitos para turbinar seu currículo

— O que torna uma escrita boa é a sua capacidade de fugir das fórmulas pré-definidas — reforça Tiago.

E para chegar no estágio onde consegue construir suas redações como verdadeiro dono delas, o aluno deve ler bons textos, fazer disso uma prática contínua. Para o docente do Me Salva!, "não há como ser um bom escritor sem ser um bom leitor".

Os erros mais comuns

Tiago também cita alguns dos erros mais comuns na hora de escrever a redação. Para o docente, o principal é o uso de clichês. Iniciar o texto com palavras ou expressões como "atualmente", "hoje em dia", "nos dias de hoje", "em nossa época" e derivados não é uma boa.

Outro erro é começar o texto achando que o leitor sabe qual é o tema da redação. Mesmo que o aluno escreva um texto para um corretor que sabe perfeitamente do que trata a proposta de redação, sua capacidade de escrita é avaliada como capacidade de escrever um texto fechado, que se dirija a um leitor qualquer.

Soluções

Frases muito grandes também podem ser um risco para aqueles que têm, ainda, algumas dificuldades de construção frasal. Parágrafos minúsculos também não são uma boa. Eles deixam o trecho completamente descontextualizado.

Um dos quesitos avaliados na redação do Enem é a capacidade do aluno de propor soluções para o problema apresentado no tema da redação. E propor soluções genéricas não é uma boa ideia.

Para fazer bonito no Enem

/// Leia com atenção o enunciado e os textos de apoio, pois ali mesmo podem aparecer informações importantes sobre o tema da redação.

/// Escreva em uma ou duas frases a sua opinião sobre o tema proposto para a redação. Se você pensar que deve escrever apenas poucas frases sobre o tema, é mais fácil de começar o texto.

/// Antes de iniciar, tente fazer um rascunho na forma de frases simples com ideias que você pretende desenvolver na redação. Assim, você consegue organizar melhor suas ideias e seu texto, antes de escrevê- lo.

/// Para escrever um texto dissertativo-argumentativo como o do Enem, o vestibulando deve expressar com clareza, logo no parágrafo de introdução, qual a sua opinião sobre o tema proposto.

Leia outras reportagens da seção Sala de Aula

/// Um dos pontos mais importantes na hora de escrever é ter cuidado com a gramática, prestando atenção à concordância, à regência e à pontuação correta da redação.

/// Estruture seu texto em parágrafos, podendo ser um para a introdução (expondo a ideia geral a ser desenvolvida), dois para a argumentação e um último para a conclusão (por meio do qual, sem apresentar ideias novas, você vai resumir a redação).

/// Revise o texto atentando para a coerência. Veja se há lógica e senso de continuidade entre as ideias apresentadas nas frases.

/// Para a revisão final, faça uma nova leitura, prestando atenção na ortografia e em problemas de gramática.

*Fonte: Diego Figueiredo, professor da Faculdade Senac Porto Alegre

Leia as outras reportagens da série Enem nota 1000

3/8 — Dicas para a prova de Linguagens e Códigos

17/8 — Dicas para a prova de Ciências Humanas

31/8 — Dicas para a prova de Ciências da Natureza

14/9 — Dicas para a prova de Matemática

28/9 — Dicas para a prova de Redação

*Produção: Alberi Neto

Leia outras reportagens da seção Sala de Aula