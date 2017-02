No "BBB 17", Marcos chama Emilly de egoísta e dispara: "É um defeito pelo qual eu votaria em você"

Em pé de guerra 28/02/2017 | 15h29 Atualizada em

Marcos e Emilly, o casal mais controverso do Big Brother Brasil 17, resolveram aproveitar a companhia um do outro na tarde desta terça-feira para fazer um programa que adoram: ter "aquela" DR. O brother, que já disse para a namorada que homem não gosta de mulher chata, magoou o coração da gaúcha ao chamá-la de egoísta.

— Esse é um defeito pelo qual eu votaria em você — disparou, com expressão de tranquilidade.

Emilly questiona declaração do namorado Foto: Reprodução / GShow

Na discussão, Marcos acusava a namorada de trocar uma música escolhida em outra ocasião por Daniel, com quem a irmã de Mayla compartilha a liderança, por uma do gosto dela.

Surpresa, Emilly titubeia. Quando responde, confunde o cirurgião plástico.

— Eu não sou uma pessoa egoísta. Eu tenho atitudes egoístas — explica-se Princess.

— Espera aí: me explica isso — pede Doctor.

Novelinha

A dupla até parece Petruchio e Catarina, de O Cravo e a Rosa (2000). Emilly, mimada e egocêntrica, demorou para se entregar ao amor, assim como a personagem de Adriana Esteves.

Depois de Emilly ceder, nem tudo virou flores, e o casal vive em pé de guerra: um sempre apontando defeitos no outro, que nem os protagonistas da novela de Walcyr Carrasco.

Ainda assim, acabam sempre se desculpando, voltando ao love e, algumas vezes, protagonizando cenas quentes — que só não apareciam na novela por causa do horário de exibição, 18 horas.

Chateada

Depois da briga, a sister foi se queixar para Roberta, sua "amiga" "de" "infância" na casa.

— Ele tenta me apontar algum defeito. Não conseguiu me apontar como interesseira, não conseguiu me apontar como sem caráter, não conseguiu me apontar como desonesta. Então, ele tem que me apontar algum defeito.

A estudante de serviço social escuta as reclamações de Emilly sobre Marcos Foto: Reprodução / GShow

