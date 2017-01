Vai ficar em Porto Alegre durante as férias escolares? Confira dicas de passeios para a família

Sala de Aula 05/01/2017 | 08h57 Atualizada em

A época mais esperada do ano para a criançada finalmente chegou: as férias. Pais e mães que conseguiram conciliar o período de recesso do trabalho junto com o escolar podem aproveitar os dias para fazer atividades em família. Para aqueles que não vão viajar nos próximos dois meses, separamos algumas dicas de passeios e programas para curtir em Porto Alegre.



Leitura junto a um ambiente natural? A Biblioteca Ecológica e Infantil Maria Dinorah oferece isto!

Foto: Ver Descrição / Agencia RBS

Onde fica? No chalé ao lado da passarela da Av. Goethe, dentro do Parcão.

Funcionamento de 26 de dezembro a 15 de fevereiro: segunda a sexta-feira, das 9h às 15h.

Telefone: 3289-7500.

É possível consultar livros e também levar para ler em casa, tudo de graça.

O Parquinho da Redenção tem muitas atrações legais para a família. Confira:

Foto: Genaro Joner / Agencia RBS

Onde fica? Dentro do Parque da Redenção. Acessos pela Av. Osvaldo Aranha e José Bonifácio.

Funcionamento durante as férias de verão: terça a sexta-feira, das 14h às 19h e das 10h às 19h nos finais de semana.

Telefone: 3321-2202.

Passear na Redenção é gratuito. Já um ticket do Parquinho custa R$ 6.

Para dias chuvosos, que tal um filme com ingresso baratinho?

Foto: Guilherme Santos / Agencia RBS

P.F. Gastal

Av. Presidente João Goulart, 551 - de terça a domingo

R$ 8 inteira e R$ 4 meia

Telefone: 3289-8137

Capitólio

Rua Demétrio Ribeiro, 1085 - de terça a domingo

R$ 10 inteira e R$ 5 meia

Telefone: 3289-7458



Cinebancários

Rua General Câmara, 424 - de terça a domingo

R$ 10 inteira e R$ 5 meia

Telefone: 3433-1205

Santander Cultural

Rua Sete de Setembro, 1028 - de terça a domingo

R$ 10 inteira e R$ 5 meia

Telefone: 3287-5500

E para os dias quentes? Nada melhor do que praia! A dica é passear nas praias do Belém Novo e Lami

Foto: Omar Freitas / Agencia RBS

Onde ficam? Zona Sul

Belém Novo

Posto 1 (Praça Comunal, em frente à garagem da empresa de ônibus)

Posto 2 (Praia do Leblon, Avenida Beira-Rio, em frente à Rua Antônio da Silva Só)

Posto 3 (Praia do Veludo, na interseção das avenidas Beira-Rio, Pinheiro Machado e Rua Antônio da Silva Só)

Lami

Posto 1 (acesso pela Rua Luiz Vieira Bernardes, em frente à segunda guarita de salva-vidas)

Posto 2 (acesso pela Rua Luiz Vieira Bernardes, em frente à primeira guarita de salva-vidas)

Posto 3 (Avenida Beira-Rio, em frente ao nº 510)

Prepare o lanche, as cadeiras de praia, o protetor solar e vá aproveitar o verão!

Um passeio de barco pelo Guaíba também é uma boa pedida para se fazer em família. O Catamarã faz o transporte hidroviário entre Porto Alegre e Guaíba.

Foto: Débora Ely / Agencia RBS

Onde fica? Há dois pontos de saída na Capital, o Cais Mauá, no Centro e o Píer Barra Shopping Sul.

Horários: todos os dias da semana, inclusive finais de semana e feriados (consulte a tabela horária no site www.travessiapoaguaiba.com.br).

Telefone: 4020-2022.

A tarifa da travessia entre Porto Alegre e Guaíba custa R$ 10,10 e entre as duas estações da Capital R$ 5 por pessoa. Quem tiver o cartão TEU Bilhete Metropolitano pode usar para pagar a passagem. Crianças de até cinco anos não pagam, desde que não ocupem assento.



Teatro, música, literatura e muito mais. A Casa de Cultura Mario Quintana oferece uma infinidade de programas para adultos e crianças.

Foto: Alex Glaser / Divulgação

Onde fica? Rua dos Andradas, 736, Centro

Funcionamento: terça a sexta-feira, das 9h às 21h e finais de semana e feriados das 12h às 21h

Telefone: 3221-7147

A programação mensal pode ser conferida no site www.ccmq.com.br. A casa também conta com o Jardim Lutzenberger e um café no terraço.



